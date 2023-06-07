Психолог Роман Свечкоренко після участі в шоу "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч таки знайшов своє кохання. Він уже освідчився молодшій на 10 років дівчині Валерії.
В Instagram вони мають вигляд щасливої пари, яка доводить, що вік - не перешкода здоровим і гармонійним стосункам. Однак, як помітили шанувальники з їхнього інтерв'ю для YouTube-каналу "Скоро буду", в їхній парі не все так гладко і красиво, як може здатися на перший погляд.
Користувачі мережі помітили гордовиту поведінку Свечкоренка на адресу обраниці. Під час інтерв'ю він назвав її "цією людиною", а не коханою чи дівчиною.
Крім того, Роман постійно перебивав свою кохану і розповідав про її проблеми. А ось про себе намагався не згадувати.
Також шанувальники пари відзначили, що Свечкоренко "затюкав" Валерію - вона без його схвалення нібито і слова сказати не може.
Що пишуть користувачі мережі
- "Задушливий і незамовкаючий Рома, затюкана, але дуже красива Лєра"
- "Здавалися такою кльовою парою, а в інтерв'ю стало видно багато речей, які я б не хотіла бачити у своїх стосунках"
- "Забагато Роми. Він все вирішує і говорить за Лєру, а вона і звикла - дивиться на нього в очікуванні його думки. Має наївний вигляд, і бачить їхні стосунки через рожеві окуляри. Їм обом зручно так, поки"
- "Хотілося більше почути Лєру, у хлопця рот не закривається. Дивишся на них разом і розумієш, що інста - це класна картинка і все"
- "Який він задушливий, капець. Терпіння і витримки його дівчині"
Особисте життя Романа Свечкоренка
Роман Свечкоренко вже був одружений. Від першого шлюбу у нього є дочка. Пізніше він вирішив знову влаштувати своє особисте життя, прийшовши на проект "Холостячка". Однак Злата Огнєвіч не вибрала його.
Після шоу він познайомився з Валерією. Вони швидко почали жити разом, а пізніше Роман освідчився їй. Пара готується до весілля.