Також вона показала, як співає цю пісню з маленькою дівчинкою.

Українська захисниця Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", зараз перебуває в Німеччині. Там вона відвідала незапланований мітинг, де зустрілася не тільки з українцями, а й з росіянами.

Так, до Берліна привезли підбитий російський танк. Його встановили біля посольства РФ. До танка прийшло кілька росіян, які вирішили висловити свою незгоду з тим, що Німеччина допомагає Україні. Вони навіть принесли до танка квіти.

Однак українці, серед яких була "Пташка", дали росіянам зрозуміти, що їх в Європі ніхто слухати не стане. Весь світ виступає проти повномасштабної війни в Україні, проти путінського режиму та агресії Кремля. А тому "Пташка" висловила думку всіх українців.

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Вона залізла на російський танк і заспівала пісню "Ой, у лузі червона калина". Відео з мітингу Поліщук вже опублікувала в соціальних мережах. Також вона показала, як співає цю пісню з маленькою дівчинкою.

"Берлін. 26 лютого. Росіянський танк та "Ой у лузі червона калина". Правильне поєднання. Організували незапланований мітинг. От таке буває, коли українцям сказати, щоб їхали додому. Забирайте свої квіти та валіть назад на болота! Ви знищили мільйони життів, і ваші квіти - ще один прояв вашої ницості та лицемірства. Горіть в пеклі!", - написала "Пташка".

Українці дякують Поліщуку за те, що вона продовжує привертати увагу світу до України і їздить з дипломатичними поїздками, в рамках яких вона часто виступає і не дає забути про полонених, яких утримує РФ.

Нагадаємо, раніше "Пташка" зворушливо заспівала "Пливе кача" у Німеччині перед чиновниками.

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