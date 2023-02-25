Захисниця зворушливо заспівала українську пісню.

Українська захисниця Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі" зворушливо заспівала "Пливе кача" в Німеччині перед чиновниками. У залі був присутній в тому числі президент Штайнмаєр і канцлер Шольц.

Відео з виступу "Пташка" поділилася в своєму Instagram-блозі і написала:

"Звучить Україна сьогодні в Німеччині! Дякуємо за можливість бути почутими, за підтримку та допомогу українському народу! Слава Україні! Спасибі пану Штайнмайеру і пану Шольцу, а також багатьом мудрим і чуйним людям, які допомагають Україні! Німеччина сьогодні вустами президента голосно і твердо висловила свою позицію, за що я вдячна від щирого серця".

Виступала Катерина Поліщук в красивій сукні-вишиванці від українського дизайнера Юлії Магдич. "Пташка" в stories докладніше показала свій наряд і уточнила, що він підкорив всіх в Німеччині.

Хто така "Пташка" з "Азовсталі"

Дівчині 21 рік, вона - парамедик з Тернополя. Незадовго до початку повномасштабної війни вона без роздумів встала на захист своєї країни - у листопаді 2021 року приєдналася до волонтерського медичного батальйону "Госпітальєри".

Під час перебування у Маріуполі у травні 2022 року потрапила у полон. Повернулася в Україну в рамках чергового обміну військовополоненими. Прославилася своїми проникливими піснями, веде блог.

Нагадаємо, "Пташка" з Азовсталі потужно відповіла на хейт.

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