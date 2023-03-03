Пугачова спростувала всі чутки / скріншот

Відома співачка Алла Пугачова зробила заяву на тлі чуток про свою "хворобу". Останнім часом з'явилося чимало інформації про те, що у Примадонни нібито є серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ще восени минулого року стиліст Джордж Ровалс заявляв, що він працював з артисткою і знає про її "хвороби". Також він стверджує, що нібито підтримує зв'язок зі співачкою і багато знає про її душевний та фізичний стан.

"Я навіть толком не знаю, хто він такий. Навіть не пам'ятаю, який він. Може, колись і приходив, але у мене ніякого зв'язку, природно, з цією людиною немає", - заявила Пугачова в коментарі для росЗМІ.

Відео дня

Також Примадонна висловилася про своє "пограбування". Російська журналістка заявляла, що в будинок Пугачової і Галкіна увірвалися злодії. Співачка навіть заявила, що у авторів таких чуток "не в порядку з головою".

"Коли читаєш, що твій шикарний будинок, палац, пограбували в Кесарії, то починаєш вже замислюватися, чи в порядку з головою у тих, хто це все вигадує. По-перше, я не в Кесарії живу. По-друге, ніхто нас не грабував. По-третє, ніхто нас ніякого громадянства не позбавляє. Можливо, вони просто хочуть, щоб мене і Макса (Галкіна - УНІАН) шкодували, ось вони і стараються. Ще й гроші за це отримують", - резюмувала Пугачова.

Читайте також:
Небезпечний стан: Андрій Данилко потребує серйозного лікування
"Небезпечний стан": Андрій Данилко потребує серйозного лікування
Коля Сєрга висловився про мобілізацію: Кожен має піти до військкомату
Коля Сєрга висловився про мобілізацію: "Кожен має піти до військкомату"
Даша Квіткова захопила фанів струнким тілом у білизні: Де купити такий прес
Даша Квіткова захопила фанів струнким тілом у білизні: "Де купити такий прес"
Зірка Кухні розповів про цькування в РФ: Хабенський влаштував показову прочуханку
Зірка "Кухні" розповів про цькування в РФ: Хабенський влаштував "показову прочуханку"
Лайма Вайкуле розлютила росіян усього трьома словами (відео)
Лайма Вайкуле розлютила росіян усього трьома словами (відео)
Путініст Газманов накинувся на Аллу Пугачову через її позицію
Путініст Газманов накинувся на Аллу Пугачову через її позицію

Нагадаємо, раніше російська блогерка заговорила про стан Пугачової. За її словами, співачка "тримається як може".

Вас також можуть зацікавити новини: