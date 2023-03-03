Російська журналістка заявляла, що в будинок Пугачової і Галкіна увірвалися злодії.

Відома співачка Алла Пугачова зробила заяву на тлі чуток про свою "хворобу". Останнім часом з'явилося чимало інформації про те, що у Примадонни нібито є серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ще восени минулого року стиліст Джордж Ровалс заявляв, що він працював з артисткою і знає про її "хвороби". Також він стверджує, що нібито підтримує зв'язок зі співачкою і багато знає про її душевний та фізичний стан.

"Я навіть толком не знаю, хто він такий. Навіть не пам'ятаю, який він. Може, колись і приходив, але у мене ніякого зв'язку, природно, з цією людиною немає", - заявила Пугачова в коментарі для росЗМІ.

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Також Примадонна висловилася про своє "пограбування". Російська журналістка заявляла, що в будинок Пугачової і Галкіна увірвалися злодії. Співачка навіть заявила, що у авторів таких чуток "не в порядку з головою".

"Коли читаєш, що твій шикарний будинок, палац, пограбували в Кесарії, то починаєш вже замислюватися, чи в порядку з головою у тих, хто це все вигадує. По-перше, я не в Кесарії живу. По-друге, ніхто нас не грабував. По-третє, ніхто нас ніякого громадянства не позбавляє. Можливо, вони просто хочуть, щоб мене і Макса (Галкіна - УНІАН) шкодували, ось вони і стараються. Ще й гроші за це отримують", - резюмувала Пугачова.

Нагадаємо, раніше російська блогерка заговорила про стан Пугачової. За її словами, співачка "тримається як може".

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