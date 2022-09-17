Чоловік Пугачової зазначив, що у влади РФ явно є проблеми важливіші, ніж він.

Максим Галкін, який підтримав Україну, іронічно відреагував на те, що в РФ його визнали "іноагентом". Чоловік Алли Пугачової посміявся з дивного рішення Кремля і зазначив, що вважатиме нове "звання" нагородою.

На своїй сторінці в Instagram Галкін прокоментував ситуацію і додав, що він займається гумором, а не політикою.

Чоловік Пугачової розповів, що висміює політику вже 28 років. За словами Галкіна, висловлювати свою думку і ділитися тим, що його хвилює, - його невід'ємне право.

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"Це ж нормально. Я не торгую своєю думкою, я нею ділюся. Кажу про те, що мене хвилює і буду говорити. І вважаю, що це моє невід'ємне право, закріплене в конституції, так само як і право на працю, в якому мені зараз відмовляють тільки тому, що у мене є думка, відмінна від загальноприйнятої", - зазначив гуморист.

Галкін також "підколов" російську владу за те, що зараз у політиків явно є проблеми куди важливіші, ніж він. За словами чоловіка Пугачової, визнання себе "іноагентом" він буде сприймати в якості нагороди.

"Іноагентом я себе не вважаю, але так як я перебуваю в компанії дуже шанованих людей, то буду вважати це якоюсь нагородою і урочисто шльопати у себе на лобі цей знак... Іноді мене навіть дивує, тому що мені здається, що при владі зараз повинні бути інші турботи, ніж боротьба зі мною як з іноагентом. Але стільки брехні про мої концерти, про те, що я говорю... Але, на чужий роток не накинеш хустку", - додав чоловік Пугачової.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Галкіна в Росії визнали "иноагентом". Російський комік, який підтримав Україну, потрапив в оновлений список мін'юсту РФ.

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