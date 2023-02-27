Стівен Сігал отримав орден "За великий внесок у розвиток міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва".

Американський актор Стівен Сігал, який підтримує агресію РФ проти України, отримав від президента Росії Володимира Путіна орден Дружби.

Відомо, що дружні стосунки Путіна і Сігала тривають вже давно. Вони обидва займалися японськими єдиноборствами. У Путіна є чорний пояс в дзюдо, у Сігала – в айкідо.

За дружбу з диктатором Сігал отримав російське громадянство в 2016 році. Паспорт він отримав особисто з рук Путіна.

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Вже через два роки він був призначений спецпредставником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.

Крім того, Сігал відвідував незаконно анексовані Росією території. Наприклад, у 2015 році він побував у Севастополі, у 2022 році - у колонії в Оленівці, яка була зруйнована російськими окупантами.

Тоді ж російські ЗМІ з посиланням на "главу" "ДНР" Дениса Пушиліна повідомляли, що Сігал планує зняти фільм про Донбас.

Чим відомий Стівен Сігал

Стівен Сігал знімався в таких картинах як "Виклик" і "Над законом". У 2003 році Сігал приступив до зйомок давно задуманого фільму про Японію, в якому він використав частину своєї біографії. Головний герой фільму все життя прожив в Японії, вивчав її культуру і звичаї, навчався різним видам бойових мистецтв, і став згодом урядовим агентом, був залучений до операції з нейтралізації кланів якудза, відповідальних за вбивство прем'єр-міністра. Фільм вийшов у прокат у 2004 році.

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