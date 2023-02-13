Російський співак, який вихваляє путінський режим, Олег Газманов говорив про те, що готовий їхати на фронт на боці Росії, а ось його син поки не поспішає приймати такі кардинальні рішення.
Незважаючи на те, що він, як і батько, підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну, вмирати на полі бою не хоче. Хоча Газманов-старший запевняє, що у його сина просто немає бойових навичок.
"Він не служив, у нього немає навичок", - сказав Газманов в одному з інтерв'ю.
Він додав, що його син неодноразово відвідував незаконно окупований Донецьк і Луганськ і планує зробити це знову.
Позиція Олега Газманова щодо війни в Україні
Олег Газманов заявив, що готовий їхати на війну в Україні, якщо цього вимагатиме уряд його країни. Однак зараз, як каже збожеволілий артист, він корисніший тим, що співає і виступає для окупантів.
"Мені 71 рік. Якщо батьківщина накаже, я візьму автомат і піду. Але зараз корисний тим, що співаю свої пісні", - сказав музикант.