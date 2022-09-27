Артист поки не отримав повістку, але, якщо знадобиться, він поїде на війну.

Російський співак Тіматі, який всіляко підтримує диктатора Володимира Путіна і злочинний режим Кремля, заявив про готовність воювати проти України.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що зараз знаходиться в Москві. Він не планує мігрувати, бо його місце в країні-агресора.

Він додав, що поки повістку не отримував. При цьому він готовий поїхати на війну, щоб разом з іншими окупантами вбивати український народ.

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"Отримую безліч коментарів про те, що мене мріють побачити в окопах, якщо я такий патріот, то повинен довести. Я частково сам згоден з низкою цих коментарів. Борг батьківщині віддати доведеться рано чи пізно всім, хто стільки років жив, розвивався і отримував тут", – написав Тіматі.

Відомо, що Тіматі навчався у Вищій школі економіки, проте після третього курсу пішов звідти, вирішивши, що не може поєднувати навчання в університеті і кар'єру хіп-хоп-виконавця. Військову службу не проходив: за його словами, був визнаний психічно непридатним через велику кількість татуювань на тілі.

Позиція Тіматі щодо війни в Україні

Співпраця з Кремлем почалося у Тіматі в 2012 році, коли перед президентськими виборами він взяв участь у кампанії "Чому я голосую за Путіна?". У своїх піснях він підтримує диктатора і його політику проти ЛГБТ-спільноти.

Також влада РФ дала добро на те, щоб саме Тіматі заграбастав вельми вигідний бізнес - мережа кав'ярень, яка залишилася після відходу з російського ринку знаменитого "Старбакс".

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