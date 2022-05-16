Бізнесмен сказав, що він з України.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну засуджує війну. Також він займається волонтерством і допомагає постраждалим від війни українцям.

Попри те, що він зараз разом зі своєю нареченою і дочкою від Ані Лорак знаходиться в Туреччині, він продовжує писати антивоєнні пости.

Зараз же він написав пост в Instagram, в якому в черговий раз сказав, що він з України.

Зазначимо, сама Ані Лорак мовчить про війну в Україні. Відомо лише те, що вона скасувала концерти в Росії, а також раніше відмовилася виступати перед росіянами в Туреччині. При цьому де вона зараз перебуває і чим займається - невідомо.

Раніше УНІАН повідомляв, у кого з артистів-путіністів хочуть відібрати український паспорт.

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