Режисер назвала своїх співвітчизників свинями і дурнями.

Відомий режисер Оксана Байрак зробила чергову скандальну заяву. Раніше знаменитість говорила про те, що вона за мир, а зараз назвала українців свинями. А все тому, що вони радіють підриву Кримського мосту.

У своїх соцмережах Байрак написала, що поговорила зі своєю мамою з Криму, яка підрив мосту і радість українців з цього приводу прийняла на свій рахунок.

"Ранок був особливо раннім. Звичайно, я набрала матусю. Почувши мій схвильований голос, моя геніальна мама тут же процитувала свою улюблену фразу Джона Стюарта Мілля: краще бути незадоволеним мудрецем, ніж задоволеним радіючим дурнем. Краще бути незадоволеним Сократом, ніж задоволеною свинею. Тому що, якщо дурень або свиня знають тільки свою сторону предмету, то мудрецю відомі всі його сторони. І тому краще помилятися разом з Сократом, ніж бути "правим" разом з усіма цими дурнями - свинями", - написала Байрак в Instagram.

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Оксана Байрак: позиція по війні

Режисер неодноразово говорила про те, що вона "голуб миру". Тому вона жодного разу не назвала Росію терористом і не розповіла правду про війну в Україні у своїх соцмережах.

При цьому українська актриса Наталка Денисенко розповіла, що в перші дні війни писала Байрак, але та її заблокувала. Зірка хотіла з'ясувати, чому режисер підтримує злочинний режим Кремля.

Також відомо, що під час війни Байрак перебуває в Одеській області.

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