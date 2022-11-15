Про свої переживання блогер вперше заговорила відверто. Знаменитість додала, що стрес призвів до серйозних проблем зі здоров'ям.

Відома українська блогерша Раміна Эсхакзай, яка веде YouTube-канал "Ходят слухи", часто піддається хейту. Її критикують за непідготовлене інтерв'ю, погані питання, зовнішність, мову та інше. Зірка реагує на все гідно - деякі коментарі ігнорує, а на деякі з гумором відповідає.

Зараз в інтерв'ю "Палає" Раміна зізналася - через стреси у неї були серйозні проблеми зі здоров'ям. Доходило навіть до того, що вона замислювалася про суїцид.

"Реакція - це булімія раніше була, зараз - розлад харчової поведінки. Коли під час війни мене хейтили, було бажання вчинити самогубство", - поділилася Есхакзай.

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Раміна додала, що вона намагається сприймати тільки критику з боку авторитетних для неї людей.

Хто така Раміна

Український Instagram і YouTube-блогер. Раніше вона була відома як дівчина Віталія Козловського. Брала участь у п'ятому сезоні української версії шоу "Холостяк". Зараз на YouTube-каналі "Ходят слухи" висвітлює важливі соціальні теми, знімаючи випуски, в тому числі, на деокупованих територіях.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай розповіла про перенесену операцію.

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