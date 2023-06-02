Як виявилося, проти нього було порушено не одну кримінальну справу.

Днями блогерка Раміна Есхакзай потрапила в неприємну ситуацію. Під час повітряної тривоги вона припаркувалася в недозволеному місці і вирушила в укриття, а коли вийшла звідти, побачила, що її автомобіль забирають на штрафмайданчик. В цей же момент до неї підійшов невідомий. Ймовірно, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Той почав ображати її. Раміну налякало ще й те, що у невідомого був пістолет.

2 червня програмі "Сніданок з 1+1" блогерка розповіла, що встановила особу кривдника. Звуть його Ігор Козик. Як виявилося, проти нього порушено ряд кримінальних справ. Так, чоловік - злісний неплатник аліментів. Крім того, його судили за нанесення тілесних ушкоджень.

"Ви бачили, що ця людина була зі зброєю. Він принижував мою честь і гідність. Я про це написала заяву в поліцію. Цей чоловік - Козик Ігор Олександрович 1979 року народження. По ньому відкрито ряд кримінальних справ і жодна справа не доведена до кінця, оскільки присутня корупційна складова. У 2021 році разом з іншими особами завдав тілесних ушкоджень Павлу Б. В результаті порушено кримінальне провадження. Злісний неплатник аліментів. Має заборгованість по аліментах 300 тисяч грн. Його позбавили дозволу на зброю, але він продовжує протизаконно носити його з собою", - сказала в ефірі Есхакзай.

Вона припустила, що жодна зі справ не була доведена до кінця, оскільки там присутня корупційна складова. Крім того, батько Козика допомагає армії, тому син може прикриватися його репутацією.

Нагадаємо, блогерку Раміну "бомбануло" через пародію на її інтерв'ю з Лободою.

Вас також можуть зацікавити новини: