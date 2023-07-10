Вона опинилася в небезпечних для життя умовах.

Українська блогерка і журналістка Раміна Есхакзай поїхала у відрядження під Бахмут, де разом з судмедекспертом планувала зняти новий випуск для свого Youtube-каналу.

У той час, коли вона перебувала на позиціях Третьої окремої штурмової бригади, почався обстріл. Як розповіла дівчина, за ними стежив ворожий безпілотник "Орлан".

"Вийшло так, що спочатку ми довго сиділи в командному пункті для того, щоб росіяни не помітили активність біля цього пункту. Коли ти перебуваєш з бійцями під землею, ризикувати і їхати на зйомки, щоб наразити всіх на небезпеку — це неприйнятно для мене. Згодом ворожий "Орлан" полетів, ми висунулися на позиції, де була розбита 72 окрема мотострілецька бригада РФ. Через деякий час ворожий безпілотник знову з'явився, і ми тричі почули прильоти", - розповіла Раміна.

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За її словами, їй разом з командою довелося ховатися в окопах, щоб убезпечити себе. Там вона побачила череп вбитого росіянина та інші залишки його тіла.

"По нам почав працювати безпілотник, ми відразу заскочили в окоп, в той самий окоп, в якому знаходилися залишки трупа ворога. У лісопосадках нестерпно смерділо трупами. Я дуже точно пам'ятаю цей запах", - підсумувала Раміна.

Нагадаємо, раніше Раміна обурилася тим, що українці за кордоном говорять російською.

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