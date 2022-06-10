Музикант і подумати не міг, що наступ буде в таких масштабах.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тарас Тополя записався до лав територіальної оборони. Це ж зробили і його колеги по групі "Антитіла". У своєму інтерв'ю для ЖВЛ музикант прокоментував дане рішення.

"Для нас було зрозуміло, що війна неминуча. Питання було тільки в тому, коли (це станеться, - ред) і в яких масштабах", - поділився Тополя.

"Ми ще з 2014-го року займалися волонтерською діяльністю, знали і розуміли що таке війна, розуміли чим ця війна "живе". Коли численні повідомлення від наших міжнародних партнерів і якась внутрішня інформація перевалили певну межу, ми зрозуміли, що рано чи пізно рашисти попруть.

Єдине, чого ми не очікували - це те, що це буде настільки повномасштабна війна, що вони підуть через Білорусь на Київ, що вони зайдуть в Чернігівську область, в Сумську область, і що вони будуть намагатися брати Харків. Ми думали, що якщо ескалація буде, то в південних районах - Миколаївська, Херсонська, Донецька і Луганська області", - поділився музикант.

Нагадаємо, Тарас Тополя показав, як зустрічає Великдень на фронті.

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