Музикант прийняв наркотики.

Стала відома причина смерті репера Coolio. Автор хіта Gangsta's Paradise помер від передозування, він прийняв "вбивчий коктейль" з наркотиків.

Представник родини репера повідомив виданню TMZ про те, що родичі Куліо вже отримали звіт від коронера. Виявилося, що музиканта вбили наркотики. В його організмі знайшли фентаніл, героїн і метамфетаміни. Крім цього, у репера була важка форма астми, також він курив багато років поспіль, що теж негативно вплинуло на його організм.

На тлі проблем зі здоров'ям Coolio вживав наркотики, його організм був ослаблений і просто не впорався з тим "вбивчим коктейлем", який він прийняв. За даними TMZ, на місці смерті репера поліція не знаходила наркотиків.

Представник родини репера стверджує, що його діти все одно будуть про нього пам'ятати і спробують зберегти його в пам'яті, як велику людину. Родичі Куліо хочуть, щоб про нього зняли документальні фільми.

Помер репер Coolio - що відомо

Репер Куліо помер у віці 59 років. Це сталося 28 вересня 2022 року. Тіло артиста знайшли в його будинку в Лос-Анджелесі. Спочатку ЗМІ повідомляли, що причиною смерті Coolio була зупинка серця.

Музикант став популярним завдяки пісні Gangsta's Paradise. Трек став хітом 90-х, за нього він отримував "Греммі".

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