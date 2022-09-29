Репер Куліо помер у віці 59 років.

Стало відомо про смерть репера Куліо - автора популярного в 1990-ті хіта "Gangsta's Paradise". Трагічною звісткою поділився його менеджер Джарез Поузі, пише видання TMZ.

Повідомляється, що серце музиканта зупинилося, коли він знаходився в будинку свого друга в Лос-Анджелесі. Куліо було 59 років. Офіційну причину смерті поки що не оприлюднили, але ЗМІ пишуть про зупинку серця.

Чим відомий Куліо

Репер Куліо найбільше прославився завдяки своєму треку "Gangsta's Paradise" з однойменного альбому 1995 року. Композиція вважається класикою гангстерського репу. Її використовували як саундтрек до фільму "Небезпечні думки", і визнали найбільш продаваним синглом 1995 року в США. За неї ж Куліо отримав "Греммі" як кращий сольний реп-виконавець.

Офіційний кліп Coolio-Gangsta's Paradise

Нагадаємо, нещодавно помер Борис Моїсеєв. Серце відомого російського співака зупинилося на 69 році життя.

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