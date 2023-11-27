За словами Беспалова, співачка готується відійти від екс-чоловіка.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов розповів, що зараз співачка Настя Каменських готує грунт, щоб розповісти шанувальникам про розлучення з Потапом.

За його словами, артистка веде переговори з великим українським лейблом, щоб після остаточної точки у стосунках з чоловіком, у неї був продюсер, який буде займатися її просуванням в шоу-бізнесі.

"Настя нишком зараз шукає можливість відходу від Потапа. І саме цей лейбл повинен займатися кар'єрою і просуванням Насті в повному обсязі після того, як вона розповість громадськості про те, що вони з Потапом більше не разом", - говорить Беспалов на своєму YouTube-каналі.

Він зазначив, що Каменських - розумна жінка, тому діє дуже продумано. Також Беспалов додав, що артистка вибрала дуже сильних гравців на ринку, але до чого це призведе - невідомо.

"Настя дуже розумна дамочка. Ми можемо скільки завгодно жартувати про те, як вона літає голою на ракеті, випускає не зовсім зрозумілі пісні, дає дивні інтерв'ю, але вона дуже продуманий персонаж", - зазначив блогер.

Нагадаємо, раніше блогер Артур Адамов пояснив, чому Каменських і Потап мовчать про своє розлучення. За його словами, Потап зараз живе за кордоном, а Каменських - в Україні.

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