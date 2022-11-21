Шанувальники не очікували, що співачка настільки "чисто" співає.

Українська співачка і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна відома своїм сильним голосом. Однак фани не очікували почути її реальний спів, адже він виявився ідеальним.

Блогер Ваня Рассел опублікував запис з мікрофона Саніної. Виявилося, співачка відмінно справляється і без фонограми. Шанувальники прийшли в захват і були ошелешені її талантом.

Так, голос співачки записали під час того, як вона виконувала свою пісню "Журавлі". Артистка з легкістю "подужала" складну композицію і нітрохи не фальшивила.

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Реакція шанувальників не змусила себе довго чекати:

"Це прекрасно, і пісня класна!"

"Для мого непрофесійного вуха голос Юлії Саніної - чистий кайф"

"Це щось неймовірне!"

"Найкраща, просто топ".

Юлія Саніна - що відомо про співачку

Юлія Саніна (справжнє ім'я Юлія Головань) – фронтвумен рок-групи The Hardkiss, автор пісень, композитор. Вона народилася 11 жовтня 1990 року в Києві.

Саніна одружена з Валерієм Бебко - креативним продюсером і гітаристом групи The Hardkiss. Свої стосунки вони почали з 2009 року, але приховували їх близько 5 років. У 2015 у Саніної і Бебко народився син, хлопчика назвали Данилом.

Саніна підтримує Україну з початку повномасштабної війни. У квітні група записала новий пронизливий трек "Як ти?".

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