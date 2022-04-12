Кошти від прослуховувань треку підуть на гуманітарні потреби, викликані повномасштабним вторгненням Росії.

Українська група The Hardkiss записала новий пронизливий трек "Як ти?". Саме ця коротка й неймовірно змістовна фраза стала для українців під час війни з РФ найуживанішою за останні півтора місяця.

Кошти від прослуховувань пісні "Як ти?" підуть на гуманітарні потреби, викликані повномасштабним вторгненням Росії на територію України, повідомили музиканти.

"Поміняли мрії на приціл. Я тримаю твою руку в своїй руці. Наші сльози на першій шпальті", – авторці пісні, фронтвумен групи Юлії Саніній вдалося підібрати якомога точні та пронизливі слова, які відображають почуття кожного українця.

Юля розповідає, що місяць взагалі не могла створювати пісні, але все ж таки вирішила, що має "прокричати цей біль".

"Як ти?" — нове "Я люблю тебе". Так починається мій кожен ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями", – розповіла Юлія Саніна. – "Як і в кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, лише тоді видихаєш. Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше пережити ці емоції, потрібно викричати цей біль. Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про вдячність і захоплення нашою нацією в боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, про надію… А поки що — "Як ти?".

Нагадаємо, раніше український шоумен і музикант JULIK опублікував нову пісню, ставши на музичну оборону нашої країни. Після тривалої паузи артист створив рядки, у яких пророкує Україні перемогу у війні, яку підступно розв'язала країна-агресор Росія.

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