Чоловіка застрелили під час звірств у Бучі.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко довго мовчала про війну в Україні. Напередодні вторгнення Росії в нашу країну вона натякнула на дружбу між двома країнами, а потім і зовсім різко стала аполітичною.

Зовсім недавно, після введених санкцій проти Росії, Регіна зізналася, що в її родині накладено вето на політичні теми, адже у них з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим різні погляди на ситуацію. А подібні розмови, за її словами, руйнують їх шлюб.

Втім, Тодоренко мовчала і до сьогоднішнього дня, поки не стало відомо про вбивство окупантами її екс-бойфренда Аліка. Російські загарбники під час звірств у Бучі розстріляли його в потилицю, а тіло знайшли тільки після того, як почали "зачищати" місто.

Так, у своєму Instagram Регіна опублікувала свічку і написала: "Вже скільки їх впало в цю безодню, розверстую вдалині. Настане день, коли і я зникну з поверхні землі".

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк присоромив Тодоренко, Повалій і Лорак за підтримку війни.

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