Кондратюк впевнений, що мовчати про війну - це означає підтримувати її.

Український шоумен Ігор Кондратюк неодноразово закликав опальних зірок висловитися про війну в Україні. Він намагався достукатися до них, але все це безрезультатно.

Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, MARUV як мовчали про війну на своїй Батьківщині, так і продовжують це робити. За словами Кондратюка, вони бояться втратити "уявну ситість" в Росії.

"Вони обрали сторону агресора. Вони хотіли грошей, показати, що вони розуміють більше, ніж ми, українці, яких той агресор розстрілює, відбирає території. Це означає, що вони безмозкі ляльки. І все. Більше нічого не скажеш", - сказав шоумен у програмі "Зірковий шлях".

Також він зазначив, що такі люди як Регіна Тодоренко своїм мовчанням подають патрони окупантам для вбивства наших мирних жителів.

"Регіна Тодоренко підносить патрони тим хлопцям, які стріляють у наших військових і мирних громадян. Може їй хтось сказав, не знаю. Сьогодні неможливо бути "поза політикою". Не той час!"- заявив Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Кондратюк жорстко зганьбив "одноклітинних" Лободу і MARUV.

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