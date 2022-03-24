Телеведуча досі мовчить про війну в Україні.

Опальна телеведуча Регіна Тодоренко анонсувала інтерв'ю з експертом, який роз'яснить, як росіянам пережити введені проти країни санкції.

"Я відновлюю роботу над проектом "П'ятниця з Регіною". Звичайно, в нинішніх реаліях він зазнав трансформацій: звичних всім інтерв'ю з зірками, артистами, блогерами не буде. Залишиться лише колишня назва і моє гаряче бажання розібратися, як жити далі. Поки можу працювати, буду продовжувати це робити", - написала Тодоренко.

І поки в її рідній країні, в тому числі Одесі, в якій вона народилася, йде кривава війна, розв'язана РФ, Регіна вирішила обговорити визнання Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) екстремістською організацією, заборони в соціальних мережах, кримінальну відповідальність Вероніки Білоцерківської і Моргенштерна, а так само чим загрожує порушення закону, і як бути, якщо Instagram був твоїм єдиним майданчиком для бізнесу.

Нагадаємо, напередодні вторгнення РФ в Україну Регіна натякнула на дружбу двох країн. А з 24 лютого 2022 року вона мовчить про війну в Україні.

Українські знаменитості розкритикували Тодоренко, яка живе в Росії, за мовчання про війну. Серед таких зірок Даша Астаф'єва, Олексій Дурнєв, Леся Нікітюк та інші.

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