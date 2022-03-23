Астаф'єва прокоментувала мовчання Тодоренко про війну в Україні.

Українська модель Даша Астаф'єва в програмі "Слава+" висловилася про опальну Регіну Тодоренко, яка живе в Росії і мовчить про війну в Україні.

"Я з такими людьми ніколи не хочу говорити, але сподіваюся, що я втрималася б і "не начистила" їй морду. Це зараз дуже хочеться зробити тим, хто мовчить", - різко сказала Астаф'єва.

Також Даша висловила свій подив тим, як Регіна може в такий момент мовчати, адже вона сама мама і зараз вагітна вдруге від свого чоловіка, російського артиста Влада Топалова.

Зазначимо, Регіна Тодоренко народилася в Одесі. Поки вона живе в Москві, її родичі страждають від обстрілів російськими окупантами в Одесі.

Нагадаємо, раніше Олексій Дурнєв "проїхався" опальною Тодоренко, яка промовчала про війну в Україні.

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