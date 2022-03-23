Він заявив, що Україна ніколи не пробачить Тодоренко за мовчання.

Український шоумен Олексій Дурнєв висловився з приводу опальної телеведучої Регіни Тодоренко, яка живе в РФ і мовчить про війну в Україні.

Дурнєв в ефірі російського каналу "Популярна політика" припустив, що вона може мовчати про війну через острах "режиму" президента Росії Володимира Путіна. При цьому він впевнено заявив, що Україні не пробачить Регіні її мовчання.

Зазначимо, Тодоренко народилася в Одесі, там зараз проживають її батьки.

"Вона десь на день п'ятий-шостий (війни в Україні, – ред.) виклала в сторіз пост з вибором: що б її підписники хотіли вибрати – майстер-клас з фінансів або розбір її гардеробу. Це в той момент, коли в Одесі пам'ятник Дьюка обклали мішками з пісками і замінували пляжі. В Одесі до того ж продовжують жити її батьки", – обурився Дурнєв.

Також Дурнєв розповів про листування з російськими друзями, які також через ймовірний острах агресора Путіна, контролюють кожне своє слово.

За його словами, друзі можуть йому щось написати, а потім одразу видаляють, щоб ці повідомлення не зберігалися ні в месенджерах, ні в телефонах.

"Там просто з розряду: "Я не знаю, що робити". Стирають. "Я б хотів виїхати, але не знаю, як". Стирають", - сказав шоумен.

Нагадаємо, раніше Олексій Дурнєв розповів, чому росіяни тероризують його рідний Маріуполь.

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