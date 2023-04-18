Артист з Казахстану до повномасштабної війни жив у Києві і навіть сидів в укриттях у лютому 2022 року.

Репер Jah Khalib, який народився в Казахстані, з 2019 року жив у Києві. Бахтіяр Мамедов активно будував кар'єру в Україні, проте він втік до Росії.

Так, у перші дні повномасштабної війни РФ проти України Jah Khalib перебував у Києві. Він розповідав, що ховався в укриттях і захоплювався незламністю українців. Однак вже тоді він не наважився назвати РФ країною-агресоркою і виступити проти путінського режиму.

Нині репер дає концерти в російських містах і мовчить про війну в Україні. 23 квітня Jah Khalib планує виступити в Москві, а потім в Петербурзі. Однак "мовчуну" там не раді.

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Як повідомили російські Telegram-канали, кремлівський пропагандист і співак Акім Апачев звернувся до Мінкульту РФ з проханням скасувати концерти Jah Khalib. Репера підозрюють у тому, що він підтримує Україну.

"Звернення музиканта прийшло днями. У ньому "російський хуліган" заявив, що не розуміє, чому 23 квітня в Crocus City Hall планується ліричний концерт Алма-атинського виконавця Бахтіяра Мамедова. Треки "Медіна" і "Лейла", може, комусь і подобаються, але підтримка Бахою (так називають Jah Khalib - УНІАН) української армії - це край", — стверджують в Telegram-каналах.

У РФ злякалися того, що репер зароблятиме на їхній аудиторії. Апачев стверджує, що Jah Khalib нібито може фінансувати ЗСУ. Так, репер, який зрадив Україні, нині зіткнувся з тим, що йому не раді навіть в РФ.

Хто такий Jah Khalib

Реперу з Казахстану 29 років. Він прославився треками "Медіна", "Лейла", "Все, що ми любимо", "Сьогодні я знайшов тебе" та іншими.

До повномасштабної війни РФ проти України Jah Khalib мешкав у Києві. Він давав концерти і дружив з українськими артистами, такими як Джамала і Олексій Дурнєв. Також репер давав інтерв'ю Дмитру Гордону і Раміні Есхакзай.

Однак репер не відмовлявся від гастролей в РФ. Живучи в Києві, він їздив на територію країни-агресорки і виступав перед росіянами.

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