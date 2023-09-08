Артист, який захищає Україну, зазначив, що хтось мав взяти на себе таку відповідальність.

Український репер Yarmak (Олександр Ярмак) став командиром важливого підрозділу на фронті. Він відповідатиме за життя 28 людей та керуватиме дронами. Артист пояснив, що наважився на такий крок, адже війна вже забрала чимало патріотів.

"Це відповідальне рішення, тому що війна забрала дуже велику кількість у нас прекрасних патріотів, командирів, людей компетентних. І цих людей з кожним днем у нашому війську, на жаль, стає все менше і менше. Тому хтось, хто проходить шлях, хтось має починати брати на себе відповідальність. Тому я для себе вирішив, що це велика відповідальність, це відповідальність за життя 28 людей, відповідальність за результати, але хтось це має робити", - сказав Ярмак на шоу "20:23" з Євгеном Яновичем.

Артист зазначив, що почав працювати з безпілотниками ще тоді, коли цим почали займатися лише СБУ та ГУР. Ярмак називає себе компетентною людиною у напрямку FPV-дронів.

"Я людина компетентна, людина відповідальна, можу забезпечувати свій підрозділ усім необхідним", - пояснив Yarmak.

За словами репера, він поставив перед собою важливу мету. Артист хоче, аби його підрозділ наблизив та зустрів перемогу. Окрім цього, Yarmak мріє завдавати ворогу максимальне ураження.

Що Yarmak робить на фронті

Український репер пішов захищати Україну на початку повномасштабної війни, яку проти нашої країни розв'язала РФ. Yarmak одразу пішов до військкомату. Спочатку він був гранатометником, а потім почав займатися аеророзвідкою.

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