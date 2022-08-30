Він поділився, що відразу ж після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов у військкомат.

Український репер Yarmak розповів, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов у військкомат. Однак його не взяли, бо не було бойового досвіду і не було достатньо зброї. Подробицями він поділився в загальнонаціональному телемарафоні.

"Я 24 лютого поїхав у військкомат, але відразу мене не прийняли, тому що не було зброї, і, в першу чергу, брали тих, хто мав бойовий досвід. І вже 25 лютого я знайшов можливість потрапити до ЗСУ через знайомство. Було два шляхи. Перший - це їхати в навчальний центр, але війна, можна так сказати, вже була в Києві. Я потрапив у підрозділ до хлопців, які всі були з бойовим досвідом. Ми залишилися в роті охорони. А потім перевівся в інше місце", - пояснив музикант.

Оскільки на навчання не було часу, освоювати нові навички доводилося вже на позиціях. Зараз він займається аеророзвідкою, а спочатку був гранатометником. Військові навчання артист все ж пройшов.

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"Я зрозумів, що все ж справа, якою я займався в цивільному житті - це зйомки з коптера. Зараз ми робимо все так само добре-аеророзвідка. У цьому напрямку я дійсно ефективний", - поділився Ярмак.

Крім того, він нещодавно їздив до Харківської області, де підтримував військових.

Нагадаємо, репер Ярмак звернувся до білорусів, які підуть на війну.

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