Актора в Україну запросив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався з голлівудським актором Робертом де Ніро і запросив його відвідати Україну.

Про це повідомляється на сайті ОП.

В першу чергу Єрмак подякував акторові за підтримку України в розв'язаній РФ війні. Він зазначив, що коли нас підтримують такі знамениті і великі люди, - це надихає і дає ще більше енергії для боротьби з російською агресією.

"Коли нас підтримують такі люди, як ви, це надихає, дає енергію і сили", – сказав Єрмак.

Також керівник ОПУ запросив Роберта де Ніро відвідати Україну, на що той відповів, що з нетерпінням чекає такої можливості.

Крім того, продюсер актора Джейн Розенталь зазначила, що вони намагаються зробити все можливе, щоб допомогти Україні.

Нагадаємо, раніше до Львова приїхала голлівудська актриса Анджеліна Джолі.

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