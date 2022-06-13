Півтора роки тому стало відомо, що музиканту діагностували хворобу Паркінсона.

Відомий всьому світу британський рок-співак Оззі Осборн готується до серйозної операції. Вона відбудеться в понеділок, 13 червня. Операція пов'язана з тим, що півтора роки тому у артиста виявили хворобу Паркінсона. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Відзначається, що лікування Осборна відкладалося кілька разів через пандемію коронавірусу. За даними дружини музиканта Шерон, майбутня операція "вирішить його подальше життя". Нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю співак зазначив, що його чекає операція на шиї.

"Останнім часом я не можу нормально ходити. У мене фізіотерапія щоранку. Мені краще, але далеко не так, як хотілося б, щоб повернутися до живих виступів", - розповідав музикант.

Зазначимо, Оззі Осборну - 73 роки. Він один із засновників відомої рок-групи Black Sabbath, його називають "хрещеним батьком хеві-металу". Одружений на британській телеведучій і музичному продюсері Шерон Осборн вже 40 років.

Нагадаємо, дочка Оззі Осборна розповіла фанатам, що насправді допомогло їй схуднути на 39 кілограмів.

Також УНІАН писав, що було названо світових зірок, які приймають у себе вдома біженців з України.

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