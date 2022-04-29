У такий непростий час люди з усього світу допомагають як можуть.

Багато світових зірок відкрито заявили про те, що готові прийняти в своїх дорогих особняках переселенців, які покинули свої будинки через війну в Україні. УНІАН зібрав імена тих, хто вже встиг заявити про готовність допомогти.

Бенедикт Камбербетч

Британський актор заявив, що у своєму будинку збирається поселити сім'ю з України. В інтерв'ю Sky News він пояснив, що не буде розкривати ніякі подробиці про цих людей, проте спробує зробити все, щоб дати їм стабільність після того, що ті пережили.

"На жаль, вони проходять курс лікування. Якщо говорити щось інше про це, це буде вторгненням у їхнє приватне життя, а занадто багато інформації про те, коли вони приїдуть, буде вторгненням у моє. Але я хочу дати їм деяку стабільність після того, що їм довелося пережити, і вони будуть жити в моєму будинку", - розповів Камбербетч.

Подружжя Осборн

Британський рок-музикант Оззі Осборн і його дружина, телеведуча Шерон Осборн заявили про те, що хочуть прихистити у своєму особняку біженців з України. Знаменитості живуть в Бакінгемширі, де планують розмістити дві сім'ї людей, які втекли від збройної агресії РФ. Шерон Осборн в одному з інтерв'ю обурилася бюрократією, яка гальмує процес розміщення людей в їхньому будинку.

Королівська сім'я з Бельгії

Король Філіп і Королева Матильда заявили, що з радістю приймуть три українських сім'ї, які були змушені покинути свої будинки через війну. Представники королівської сім'ї уточнили, що поселять біженців у квартирах, які належать їхньому благодійному фонду.

Шер

Співачка зі світовим ім'ям заявила, що прийме у себе вдома біженців. Вона уточнила, що від такого жаху як війна не застрахований ніхто, тому закликала всіх допомагати українцям за можливості.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова розповіла, чому не може розмістити у своєму будинку переселенців.

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