Психолог Роман Свечкоренко зіграв весілля зі своєю коханою, блогеркою Валерією. Шанувальники неодноразово говорили, що дівчина зовні дуже схожа на Злату Огнєвіч, фаворитом якої був Свечкоренко на реаліті "Холостячка-2".
Пара зіграла весілля за містом в розкішному саду серед безлічі зелені. Давали згоду на шлюб і вимовляли свої клятви молодята біля білосніжної арки. Ведучим церемонії був блогер Богдан Шелудяк.
На таку важливу подію Валерія вирішила одягнути приталену білу сукню з вишивкою, яку доповнила довгою фатою. Також вона підібрала масивні сережки і незвичайний букет нареченої. А ось Свечкоренко постав у класичному чорному костюмі з білою сорочкою.
На весіллі Романа і Валерії було багато знаменитостей. Там гуляли Володимир Остапчук з дружиною Катериною, Макс Тарапата, Ксенія Манекен і багато інших.
Варто відзначити, що з такою подією пару привітала і Злата Огнєвіч. Вона написала в коментарях лаконічне "Вітаю".
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