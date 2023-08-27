Пара зіграла весілля за містом.

Психолог Роман Свечкоренко зіграв весілля зі своєю коханою, блогеркою Валерією. Шанувальники неодноразово говорили, що дівчина зовні дуже схожа на Злату Огнєвіч, фаворитом якої був Свечкоренко на реаліті "Холостячка-2".

Пара зіграла весілля за містом в розкішному саду серед безлічі зелені. Давали згоду на шлюб і вимовляли свої клятви молодята біля білосніжної арки. Ведучим церемонії був блогер Богдан Шелудяк.

На таку важливу подію Валерія вирішила одягнути приталену білу сукню з вишивкою, яку доповнила довгою фатою. Також вона підібрала масивні сережки і незвичайний букет нареченої. А ось Свечкоренко постав у класичному чорному костюмі з білою сорочкою.

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На весіллі Романа і Валерії було багато знаменитостей. Там гуляли Володимир Остапчук з дружиною Катериною, Макс Тарапата, Ксенія Манекен і багато інших.

Варто відзначити, що з такою подією пару привітала і Злата Огнєвіч. Вона написала в коментарях лаконічне "Вітаю".

Нагадаємо, раніше Ірина Білик натякнула, що вийшла заміж за Коляденка.

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