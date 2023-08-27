Роман Свечкоренко одружився / instagram.com/svechkorenko

Психолог Роман Свечкоренко зіграв весілля зі своєю коханою, блогеркою Валерією. Шанувальники неодноразово говорили, що дівчина зовні дуже схожа на Злату Огнєвіч, фаворитом якої був Свечкоренко на реаліті "Холостячка-2".

Пара зіграла весілля за містом в розкішному саду серед безлічі зелені. Давали згоду на шлюб і вимовляли свої клятви молодята біля білосніжної арки. Ведучим церемонії був блогер Богдан Шелудяк.

На таку важливу подію Валерія вирішила одягнути приталену білу сукню з вишивкою, яку доповнила довгою фатою. Також вона підібрала масивні сережки і незвичайний букет нареченої. А ось Свечкоренко постав у класичному чорному костюмі з білою сорочкою.

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Свечкоренко одружився на Валерії / instagram.com/svechkorenko

На весіллі Романа і Валерії було багато знаменитостей. Там гуляли Володимир Остапчук з дружиною Катериною, Макс Тарапата, Ксенія Манекен і багато інших.

Варто відзначити, що з такою подією пару привітала і Злата Огнєвіч. Вона написала в коментарях лаконічне "Вітаю".

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