За роки життя Віктюк не нажив особливе багатство.

Російська актриса Валентина Тализіна розповіла, що в молодості у неї був роман з режисером Романом Віктюком. За її словами, особливого багатства він не нажив.

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Про це повідомляє КП.

Відзначається, що пара перебувала у відносинах близько 65 років. Коли Віктюк опинився в реанімації через коронавірус, Тализіна за нього молилася.

"Почувши про його відхід, я вирішила, що буду говорити про нього з усіма, хто подзвонить. Коли Роман потрапив до лікарні, я знала з перших днів і молила Бога, щоб він вижив. Адже він боровся, довго не здавався. Але коронавірус виявився сильнішим", - зазначила актриса.

Також вона зазначила, що у режисера була квартира на Тверській і безліч піджаків. Цікаво, що він настільки любив піджаки, що витрачав на них всі свої гроші. Також вона додала, що квартира, швидше за все, дістанеться його родичам зі Львова.

"Якщо заповіт не складено, все майно відходить спадкоємцям першої черги. Якщо таких родичів немає, то в права вступають спадкоємці другої черги", - розповів адвокат Сергій Жорін.

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Автор: УНІАН