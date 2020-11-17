Прощання планується провести в його театрі 20 листопада.

Режисера Романа Віктюка, який помер у вівторок на 85-му році життя, поховають у сімейному склепі у Львові.

Про це повідомляє інформагентство ТАСС із посиланням на джерело, знайоме з побажаннями близьких режисера.

"Романа Віктюка поховають у Львові, на батьківщині. У сімейному склепі", - сказав співрозмовник агентства.

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Прощання з Романом Віктюком планується провести в його театрі 20 листопада. За словами прес-аташе театру, сам режисер говорив, що хотів би бути похований у Львові, - там, де покояться його батьки. "Зараз вирішується питання з транспортуванням", - уточнила вона.

Віктюк народився в 1936 році у Львові. З 1970-х років ставив спектаклі в різних театрах Москви. У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найзнаменитіший спектакль - "Служниці", в якому всі ролі грали чоловіки. А через три роки спектаклем "М. Баттерфляй" відкрив Театр Романа Віктюка.

Роман Віктюк помер: що відомо про його смерть

Ще 27 жовтня він потрапив до реанімації через те, що заразився коронавірусом

17 листопада він загинув, перебуваючи в реанімації

Ймовірно, саме коронавірус спровокував інсульт, який і став причиною смерті режисера.

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Автор: Світлана Закелова