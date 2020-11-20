Церемонія відкрита: з відомим режисером можуть попрощатися всі бажаючі.

У Москві в театрі Романа Віктюка в Сокольниках (Строминка, 6) прощаються з режисером Романом Віктюком.

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Як повідомляє kommersant, бажаючі попрощатися з Романом Віктюком проходять через головний вхід, біля якого чергують поліцейські, і піднімаються в головний зал. По середині сцени в головному залі стоїть труна. Люди покладають квіти до ніг покійного. На заднику сцени змінюються фотографії з Романом Віктюком. Звучить траурна музика.

Церемонія прощання триватиме до 15: 00 за місцевим часом. Романа Віктюка, як раніше повідомили в театрі, поховають у Львові, звідки він родом.

Хто такий Роман Віктюк

Роман Віктюк народився 1936 року у Львові.

Після закінчення в 1956 році акторського факультету ГІТІСу працював у театрах Львова, Києва та Вільнюса.

У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найзнаменитіший спектакль "Служниці", в якому всі ролі грали чоловіки. А через три роки виставою "М.Батерфляй" відкрив Театр Романа Віктюка.

На рахунку режисера понад 250 вистав, створених у театрах України, Росії, Литви, Латвії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.

Віктюк ніколи не був одружений, дітей не мав. Відповідаючи на питання про особисте життя, він говорив, що у нього якийсь час був роман з Валентиною Тализіною, був закоханий в Людмилу Гурченко. А на питання про дітей відповідав, що учні називають його татом.

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Автор: УНІАН