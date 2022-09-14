Фронтмен гурту "Антитіла" служив на харківському напрямку. Тільки в серпні його відрядили.

Український артист Тарас Тополя, який з колегами пішов воювати за Україну, поділився думкою про те, як РФ ставиться до своїх солдатів. Так, за словами лідера групи "Антитіла", росіяни абсолютно не цінують людей - як своїх, так і чужих. Деталями тополі поділився в інтерв'ю "24 каналу".

"Мені здається, що росіянам просто на людей наср*ти. Їм не потрібно повертати своїх. Чим більше зниклих безвісти, тим менше грошей потрібно платити тим вдовам. Мені здається, що цей обмін не відбувається тільки тому, що росіянам "по барабану" на своїх людей", - заявив Тарас Тополя.

Він висловив упевненість в тому, що з часом Україна зможе забрати всіх військовополонених, яких зараз тримає Росія.

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Нагадаємо, лідер гурту "Антитіла" та його колеги служили в Харківській області. Там вони були парамедиками - рятували життя людей. Раніше Тарас Тополя назвав найстрашніше, з чим зіткнувся на війні.

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