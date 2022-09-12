Англійський співак підтримує Україну.

Український музикант Тарас Тополя, який з колегами після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов захищати свою Батьківщину, поділився творчими досягненнями в інтерв'ю "24 каналу". Так, він згадав, як нещодавно вперше наживо з Едом Шираном заспівав хіт "2step".

"Це кураж, адреналін, захват, радість. Уявіть: 80 тисяч людей, повний стадіон, що зустрічає оваціями. Коли "Антитіла" підняли український прапор, глядачі взагалі вибухнули криком. Це дуже крута історія. Не скажу, що це подія, яка своїм масштабом змінила життя гурту "Антитіла", але це точно непересічна подія на нашому творчому шляху і для України", - прокоментував Тополя.

Він додав, що подія на стадіоні – це більше не музичний виступ, а акт підтримки України.

Відео дня

"Світова зірка номер один підтримує Україну, говорить про це вголос, дозволяє підняти у себе на виступі український прапор. Це означає, що Україна і наш народ все роблять правильно", - додав Тополя.

Лідер групи "Антитіла" зазначив, що Ед Ширан всіма силами підтримує Україну і українців.

"Ми досить багато часу спілкувалися протягом того дня. Мали загальний саундчек, кілька разів заспівали 2step між репетиціями. Ед розпитував про Україну, війну. Кілька разів запитував, як довго це триватиме і які перспективи. Його дійсно цікавить і болить все, що відбувається у нас", - резюмував Тополя.

Нагадаємо, Тарас Тополя назвав найстрашніше, з чим зіткнувся на війні.

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