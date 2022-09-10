Лідер групи "Антитіла" і його колеги служили в Харківській області. Там вони були парамедиками - рятували життя людей.

Український музикант Тарас Тополя, який одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов на фронт, поділився спогадами. Чоловік і його колеги з групи "Антитіла" були на бойових позиціях в Харківській області. В інтерв'ю Григорію Решетнику виконавець назвав страшні речі, з якими стикався, обороняючи країну.

"Найстрашніше на війні - це авіація. Вертоліт, що відпрацьовується НУРСами (некерована реактивна ракета, - ред.). Але, якщо з того, що безпосередньо відбувалося поруч, але, на щастя, не потрапляло по нас, це коли працює танк. У танка швидкість снаряда швидше звуку і вибух відбувається швидше, ніж долітає звук. Просто в якийсь момент біля тебе щось вибухає. Якщо ти потрапив в радіус дії, то все, ти навіть не помітиш. Хоп і зникаєш", - поділився музикант.

Також, за словами Тополі, йому доводилося готуватися і до хімічної атаки. Тоді він також відчував страх.

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"Ми закупили костюми хімзахисту на весь батальйон, протигази, фільтри, атропін, антидот. Взагалі було страшне усвідомлення, що ти повинен в 21 столітті в центрі Європи займатися цими речами. Що тут сказати, часи такі страшні", - резюмував Тарас Тополя.

Нагадаємо, Тополя відповів, чи повернеться він і група "Антитіла" в зону бойових дій.

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