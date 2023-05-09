Андрій Данилко вже показався разом зі "сценічною мамою" свого персонажа.

Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вже прибув до Ліверпуля. Він візьме участь у Євробаченні.

Артист вже показав перші кадри з аеропорту. На фото він сидить поруч зі своєю "сценічною мамою" - Інною Білоконь. Вони по черзі приміряли "вушка" Мінні Маус.

Данилко традиційно позував у чорній масці та бейсболці. Він і Білоконь були в простому і зручному одязі.

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"Реєстрація в Ліверпулі", - коротко підписав нові знімки Данилко.

Як відомо, минулого року на Євробаченні перемогла Україна. Однак через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ, проводити конкурс у нашій країні не стали. Тому конкурс відбудеться в Ліверпулі, Великобританія приймає Євробачення, проте велика увага все одно буде приділятися Україні. Серед зірок, яких запросили на конкурс, є і Данилко.

Що Данилко говорив про Євробачення-2023

Артист, говорячи про майбутній виступ TVORCHI на Євробаченні, зазначав, що не є фанатом такої музики. Однак Данилко все одно бажає їм гарно виступити.

За словами музиканта, українцям не варто боятися програшу на Євробаченні. Данилко зазначав, що куди важливіше перемога не на конкурсі, а на війні. Крім цього артист розповідав, чи погодиться він колись ще раз представити Україну на Євробаченні. Виявилося, музикант не хоче цього робити і ніколи на це не піде.

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