В ОАЕ на одному з рекламних бордів була розміщена реклама російського серіалу, що викликала хвилю обурення.

У Дубаї стався скандал через рекламу російського серіалу "Содержанки". Банер з головною героїнею і ще кількома акторами розмістили на The Dubai Frame - відомій архітектурній споруді у вигляді великої золотої рамки.

Місцевим не сподобалося те, що актриса Сабіна Ахмедова має занадто відвертий вигляд - на постері вона позувала в білій сукні з відкритими плечима і занадто оголеною зоною декольте.

Зараз в росЗМІ з'явилася інформація про те, у скільки росіянам обійшлася така реклама.

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"Для російських компаній реклама коштує дешевше з урахуванням тісних дипломатичних і економічних відносин. The Dubai Frame, де розташована реклама, — це 150-метрова золота рамка. Ціна для російських компаній становитиме близько 100-150 тисяч умовних одиниць", - прокоментував фахівець з піар-проектів Міхаеліс Галицький.

Враховуючи таку високу ціну, рекламодавці вирішили виправити банер за допомогою фотошопу - тепер Сабіна Ахмедова красується в Дубаї не в білій сукні, а в білій паранджі.

Нагадаємо, ледь живому російському фігуристу Костомарову стало гірше.

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