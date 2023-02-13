Нещодавно він пережив ампутацію стоп. Лікарі намагаються зупинити розвиток гангрени, а рідні спостерігають за тим, як спортсмен згасає на очах.

Російському фігуристу Роману Костомарову стає гірше. Його госпіталізували у важкому стані ще місяць тому. Тоді знаменитості діагностували запалення легенів після купання в ополонці.

За цей місяць Роман з фігуриста в спортивній формі перетворився на ледь живого - його "поїдає" гангрена. Лікарі вже ампутували Костомарову стопи. Він не пересувається сам, не завжди в свідомості, а зараз росЗМІ повідомили, що він перестав розмовляти.

Поруч з Романом Костомаровим знаходяться його близькі. Лікарі не беруться робити які-небудь прогнози, тому що з кожним днем путіністу стає тільки гірше.

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"У свідомість приводять його періодично, зараз все більше і більше. Лікар ЛФК з ним займається. Толком говорити не може. Губами ворушить і намагається вставати, перевертається трошки" - сказав у коментарі пресі колега Костомарова, ковзаняр Іван Скобрев.

Позиція Костомарова щодо війни в Україні

На тлі проблем зі здоров'ям фігуриста йому активно пригадують його політичну позицію. Так, спортсмен відкрито підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також неодноразово позитивно відгукувався про кремлівського диктатора Путіна і його кровожерливий режим.

Нагадаємо, хворий путініст Міхалков вразив зовнішнім виглядом після реанімації.

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