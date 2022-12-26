Артистка, яка підтримала Україну, записала відео.

Співачка Лайма Вайкуле записала привітання з Різдвом, в якому звернулася до своєї публіки. Вона побажала світлих і сонячних днів, а також сказала, що дуже любить своїх фанатів.

Ось що сказала зірка:

"Дорогі друзі, колеги! Всі, кого я люблю, або кого я не дуже люблю. Всіх, хто любить мене, я вітаю з Різдвом! Нехай Різдво буде таке ж біле, як ця ялинка. І після Різдва теж нехай ваші дні будуть білими, чистими, світлими, сонячними. Одним словом, я вас всіх дуже люблю і вітаю. Будьте здорові".

Багато людей подякували Вайкуле за її творчість, за її звернення і позитивну енергію, але знайшлися і ті, хто почав хейтити зірку. Найбільше негативних коментарів написали росіяни, яких Лайма нібито "зрадила", засудивши війну.

Реакція соцмереж

"А взагалі, чому російською? Зовсім страх втратила"

"Зрадниця"

"Годувальниця всієї Русі намалювалася"

"Лайма, спасибі вам за вашу підтримку! Ми вас дуже любимо!"

"Приголомшлива жінка"

Що Лайма Вайкуле говорить про війну в Україні

Вона засудила жорстоку війну, розв'язану Кремлем на території України. У своєму недавньому інтерв'ю співачка з Латвії прокоментувала поведінку своїх російських колег, які підтримали війну:

"Мені здається, що люди зійшли з розуму. Іншого виправдання я не бачу. Вони що, не розуміють, що на Україну напали? Все, крапка. Виправдовувати, шукати чому, бо НАТО, бо ф*шисти ... Не треба. Вони напали. Вони кажуть: "Наші солдати гинуть". Запитайте себе, чому? Чому вони гинуть? Що вони роблять в Україні? Вони не будуть гинути, йдіть! Ідіть, ніхто на вас не чекає! Ніхто вас не хоче! Ідіть, "рятувальники". Вони пішли рятувати росіян, і тому розбомбили Харків?".

Нагадаємо, Вайкуле вперше після чуток про рак зняла головний убір.

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