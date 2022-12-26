Співачка Лайма Вайкуле записала привітання з Різдвом, в якому звернулася до своєї публіки. Вона побажала світлих і сонячних днів, а також сказала, що дуже любить своїх фанатів.
Ось що сказала зірка:
"Дорогі друзі, колеги! Всі, кого я люблю, або кого я не дуже люблю. Всіх, хто любить мене, я вітаю з Різдвом! Нехай Різдво буде таке ж біле, як ця ялинка. І після Різдва теж нехай ваші дні будуть білими, чистими, світлими, сонячними. Одним словом, я вас всіх дуже люблю і вітаю. Будьте здорові".
Багато людей подякували Вайкуле за її творчість, за її звернення і позитивну енергію, але знайшлися і ті, хто почав хейтити зірку. Найбільше негативних коментарів написали росіяни, яких Лайма нібито "зрадила", засудивши війну.
Реакція соцмереж
- "А взагалі, чому російською? Зовсім страх втратила"
- "Зрадниця"
- "Годувальниця всієї Русі намалювалася"
- "Лайма, спасибі вам за вашу підтримку! Ми вас дуже любимо!"
- "Приголомшлива жінка"
Що Лайма Вайкуле говорить про війну в Україні
Вона засудила жорстоку війну, розв'язану Кремлем на території України. У своєму недавньому інтерв'ю співачка з Латвії прокоментувала поведінку своїх російських колег, які підтримали війну:
"Мені здається, що люди зійшли з розуму. Іншого виправдання я не бачу. Вони що, не розуміють, що на Україну напали? Все, крапка. Виправдовувати, шукати чому, бо НАТО, бо ф*шисти ... Не треба. Вони напали. Вони кажуть: "Наші солдати гинуть". Запитайте себе, чому? Чому вони гинуть? Що вони роблять в Україні? Вони не будуть гинути, йдіть! Ідіть, ніхто на вас не чекає! Ніхто вас не хоче! Ідіть, "рятувальники". Вони пішли рятувати росіян, і тому розбомбили Харків?".
Нагадаємо, Вайкуле вперше після чуток про рак зняла головний убір.