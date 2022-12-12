Артисти виступили в ефірі пропагандистського каналу "Росія 1".

Російська співачка Крістіна Орбакайте і композитор Ігор Ніколаєв вийшли на сцену в нарядах в колір прапора України. Їхній виступ транслював пропагандистський канал "Росія 1".

Так, Крістіна вибрала для номера жовту сукню, а Ігор з'явився на публіці в синьому піджаку. Не всі шанувальники оцінили таку колірну гамму нарядів знаменитостей. Місцеві видання тут же "вибухнули" заголовками: "Орбакайте і Ніколаєв розлютили росіян, вийшовши на сцену в синьо-жовтих вбраннях", "Орбакайте і Ніколаєв показали прапор України на виступі" і т. п.

Багато глядачів, як і представники пропагандистських видань, натякають на те, що це не випадковість. Нібито Крістіна Орбакайте вирішила відкрито демонструвати свою позицію після того, як мама Алла Пугачова і вітчим Максим Галкін покинули Росію, засудивши війну.

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Самі артисти ніяк не коментували цю ситуацію.

Позиція Орбакайте щодо війни в Україні

Дочка Алли Пугачової ніяк не коментувала кровожерну війну, розв'язану Росією на українській території. А ось її мама Алла Пугачова відкрито заявила, що проти війни, за що отримала хвилю хейту.

Нещодавно Примадонна зробила пост в Instagram-блозі, де написала:

"Багато мене запитують, Яким чином я терплю замовне цькування нашої сім'ї. Як? А ось так. Це вид з мого вікна. Грудневе небо над землею обітованою. Дивлюся на небо і кажу: "Господи! Прости цих жалюгідних продажних тв*рин, лицемірів і брехунів, бо не відають вони, що творять". Ось і все".

Орбакайте підтримала маму коментарем у вигляді сердечка.

Нагадаємо, Орбакайте поплатитися за засудження Пугачової війни в Україні.

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