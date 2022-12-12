Російська співачка Крістіна Орбакайте і композитор Ігор Ніколаєв вийшли на сцену в нарядах в колір прапора України. Їхній виступ транслював пропагандистський канал "Росія 1".
Так, Крістіна вибрала для номера жовту сукню, а Ігор з'явився на публіці в синьому піджаку. Не всі шанувальники оцінили таку колірну гамму нарядів знаменитостей. Місцеві видання тут же "вибухнули" заголовками: "Орбакайте і Ніколаєв розлютили росіян, вийшовши на сцену в синьо-жовтих вбраннях", "Орбакайте і Ніколаєв показали прапор України на виступі" і т. п.
Багато глядачів, як і представники пропагандистських видань, натякають на те, що це не випадковість. Нібито Крістіна Орбакайте вирішила відкрито демонструвати свою позицію після того, як мама Алла Пугачова і вітчим Максим Галкін покинули Росію, засудивши війну.
Самі артисти ніяк не коментували цю ситуацію.
Позиція Орбакайте щодо війни в Україні
Дочка Алли Пугачової ніяк не коментувала кровожерну війну, розв'язану Росією на українській території. А ось її мама Алла Пугачова відкрито заявила, що проти війни, за що отримала хвилю хейту.
Нещодавно Примадонна зробила пост в Instagram-блозі, де написала:
"Багато мене запитують, Яким чином я терплю замовне цькування нашої сім'ї. Як? А ось так. Це вид з мого вікна. Грудневе небо над землею обітованою. Дивлюся на небо і кажу: "Господи! Прости цих жалюгідних продажних тв*рин, лицемірів і брехунів, бо не відають вони, що творять". Ось і все".
Орбакайте підтримала маму коментарем у вигляді сердечка.
Нагадаємо, Орбакайте поплатитися за засудження Пугачової війни в Україні.