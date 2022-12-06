Примадонна показала, як переживає цькування своєї сім'ї.

Російська співачка Алла Пугачова стала грушею для биття серед розлючених росіян. З 24 лютого, як вона засудила війну в Україні і поїхала до Ізраїлю, її активно почали цькувати.

Неодноразово їй залишали послання на будівлі телецентру Останкіно, де зверталися до неї в нецензурній формі. Також не упускали можливості "вколоти" Примадонну і російські пропагандисти.

Пугачова довго не реагувала на таку поведінку співгромадян, проте зараз все ж зважилася розповісти, як переживає масове цькування. На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила яскравий знімок - вид зі свого балкона.

Відео дня

"Багато хто мене запитують, Яким чином я виношу замовне цькування нашої сім'ї. Як? А ось так. Це вид з мого вікна. Грудневе небо над землею. Дивлюся на небо і кажу: "Господи! Прости цих жалюгідних продажних тв*рюк, лицемірів і брехунів, бо не відають вони що творять". Ось і все", - підписала фото Примадонна.

Цькування Пугачової в РФ

Коли Пугачова поїхала з РФ, рядок, що біжить на будівлі Останкінського телецентру, транслювала фразу: "Алло, добре, що ти втекла. Алло, ти давно тут всіх за*бала". Так зірці вирішили помститися за те, що її чоловік відкрито підтримав Україну, а вона промовчала, очевидно, погодившись з його позицією.

Після цього також було звернення: "Алло, де чоловіка про*бала?" Воно було пов'язане з тим, що до початку вересня співачка повернулася в РФ без Галкіна. Потім вона знову поїхала до Ізраїлю, де отримала паспорт громадянина країни.

Вас також можуть зацікавити новини: