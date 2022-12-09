Співачку "прибрали" з усіх новорічних концертів в Росії.

Російська співачка Крістіна Орбакайте була однією із зірок, яку завжди хотіли бачити на новорічних концертах в Росії. Особливо росіян вражало її виконання пісні "Опять метель" в дуеті з мамою - Аллою Пугачовою.

Однак все змінилося після того, як Примадонна залишила Росію і засудила війну в Україні. У зв'язку з цим вона втратила підтримку в країні-агресорі, як і вся її сім'я. Не менше постраждала і її старша дочка Крістіна Орбакайте.

Співачку "прибрали" з усіх новорічних концертів, в тому числі її не покликали на "Пісню року". Блогер Рустам Солнцев в коментарі росЗМІ заявив, що організатори концерту прийняли таке рішення нібито у зв'язку з відсутністю у Орбакайте хітів.

Відео дня

"Зараз там можуть бути будь-які хіти, в тому числі і тридцятирічної давності, аби цього хотіли. Але цей естрадний колектив без Алли Борисівни Пугачової – вони борсаються як і раніше, багато хто намагається щось робити", - заявив Солнцев.

За його словами, під "баном" опинилася не тільки Орбакайте, а й інші зірки, які засудили війну в Україні і злочинний режим Кремля.

Позиція Крістіни Орбакайте щодо війни в Україні

З 24 лютого співачка жодного разу не висловилася про повномасштабне російське вторгнення. У росЗМІ поширювалася інформація, що знаменитість разом зі своїм сином Микитою Пресняковим залишила РФ і переїхала в Америку.

Водночас екс-зять Алли Пугачової відкрито підтримав вбивства українців. Володимир Пресняков спонсорує російську армію.

Вас також можуть зацікавити новини: