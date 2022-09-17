Собчак обурило, що українці "шеймлять" росіян.

"Російська лібералка" Ксенія Собчак нарешті показала справжнє обличчя. Вона намагалася здаватися "чесною журналісткою", але все ж розкрила реальне ставлення до українців, назвавши їх "нацистами".

У своєму Telegram-каналі Собчак обурилася тим, що українці не оцінили нову кампанію бренду Zara, в якій взяла участь російська модель Наталія Водянова. У коментарях під рекламою з'явилося чимало гнівних коментарів. На думку Собчак, росіян нібито даремно ізолюють від усього світу.

"Zara випустила рекламну кампанію. І конкретно саме українські акаунти заходять і шеймлять: типу, ви російську взяли. Тобто, європейці пишуть, як красиво і беллеця. Ну, от не соромно? Що за нацизм взагалі? Причому, закидають організовано. Тобто, сидять люди у важкій ситуації, але їм правда здається, що головне з чим треба поборотися - це щоб росіяни нічого не рекламували, не знімали фільми для Канн, не виїжджали з Росії і т. д.? Це взагалі-то нацизм", - поскаржилася "ліберальна" Собчак.

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Нагадаємо, раніше вона вже намагалася довести, що не ворог України, але тільки зганьбилася.

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