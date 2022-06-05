Анатолій Анатоліч розповів про особисте листування з Собчак.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів про листування з російською журналісткою Ксенією Собчак. За його словами, Ксенія сама вийшла на зв'язок і першою йому написала після того, як він випустив відео, в якому розкритикував її.

"Записала чотири аудіоповідомлення про те, що вона зі мною не згодна, вона не вважає себе ворогом України і намагається бути чесним журналістом. Я їй відповів, що я аргументую все, про що говорю у відео. Я їй сказав: "Ти береш інтерв'ю у Полякової, яка біжить від війни. І водночас у своєму Telegram-каналі публікуєш фейки про те, що ми самі підірвали Драмтеатр в Маріуполі", - сказав Анатоліч в програмі "Слава+".

Також ведучий додав, що намагався донести Собчак, що такою неоднозначною поведінкою вона маніпулює думкою росіян. Крім того, Анатоліч зазначив, що не відповів на останнє повідомлення журналістки, оскільки зрозумів, що вони все одно не зможуть знайти спільну мову.

"Все закінчилося тим, що я навіть не відповів на її останнє повідомлення. Я зрозумів, що спільну мову ми з нею, на жаль, не знайдемо. Ніхто нікого не ображав, ми не посварилися. Вона мені сказала: "Я сама не знаю, що я тобі тут намагаюся довести, але вирішила написати", – сказав Анатоліч.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Собчак отримала громадянство Ізраїлю, але сама телеведуча заперечує "зміну місця проживання".

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