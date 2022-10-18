Відомий росіянин відкрито виступає на підтримку України, називаючи Путіна і його прихильників - вбивцями і терористами.

Одіозний російський актор Олексій Панін, який з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримав нашу країну, прокоментував черговий обстріл мирних міст 17 жовтня.

Так, він висловився про те, що в житловий будинок Києва прилетів дрон і вбив чотирьох людей. Серед загиблих - молода вагітна жінка. Своє відеозвернення Панін оприлюднив у Telegram-каналі.

"В черговий раз Путін вдарив по Києву, загинули невинні люди. Дуже боляче усвідомлювати, що країна, в якій ти народився і виріс, у всьому світі асоціюється зі словом "агресор". Кров, смерть, тероризм... " - емоційно сказав Панін. Відео дня

Він також додав, що просить вибачення у всіх українців, і відчуває відповідальність перед усім народом за своїх співгромадян, які причетні до вбивств.

"Попри те, що я не підтримую весь цей режим, я все одно росіянин. Я відчуваю відповідальність за своїх співгромадян, які як стадо баранів підтримують всі ці звірства", - резюмував відомий актор театру і кіно.

Нагадаємо, раніше Олексій Панін вже скаржився на те, що йому надходять погрози через підтримку України.

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