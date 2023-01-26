Нещодавно знаменитість визнали "іноагентом".

Російська співачка Монеточка розповіла про цькування на свою адресу після антивоєнних висловлювань. Знаменитість зізналася, що їй обмалювали двері квартири, а також почали активно обговорювати в пропагандистських пабліках.

"Я висловлююся проти війни вже 10 місяців, але "хвиля праведного хейту" наздогнала мене тільки в останній тиждень. Почалася різко і якось "штучно", рівно за два дні до іноагенства - тут і одночасні висловлювання відразу декількох висловлювачів, і купа статей в Z-пабліках, які раніше майже на мене не звертали уваги, і сюжети по ТБ, і обмальовані двері моєї квартири. Здається, в історії хтось вже залишав "ганебні" мітки на дверях будинків чужинців, не пам'ятаєте, хто це був?" - написала знаменитість у своєму блозі.

Монеточка заявила, що подібні дії на її адресу не змінять її позицію. Також вона підкреслила, що її близькі люди не відвернулися і не перестали спілкуватися після всього сказаного.

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"Якщо ви намагаєтеся показати, як мене всі навколо ненавидять, то я вам все одно не повірю. Жоден з моїх близьких друзів або колег по цеху не відвернувся від мене, я відчуваю стільки підтримки, скільки ніколи не відчувала раніше... А ще з нашого з Ванею благодійного збору на гуманітарну допомогу українцям, більше ста тисяч євро прийшло від наших слухачів саме з Росії".

Артистка додала, що її совість чиста, тому вона продовжує робити те, що робила:

"Ніяких альтернативних всесвітів з їхніми вічними "якби", ніяких перемоток на вісім років... Зараз ми тут. І тут мирні українці гинуть у власних квартирах від рук путінської армії. Ховайтеся за метафорами, згадуйте відповідні цитати великих людей, корчіть пики, малюйте на дверях, вигадуйте факти... Але я, і тисячі таких як я, як і раніше проти".

Нагадаємо, нещодавно російську артистку Монеточку визнали "іноагентом" після її висловлювання на концерті в Литві. Там вона вийшла на сцену з біло-синьо-білим прапором - його використовують протестувальники проти війни. Співачка сказала: "Росія буде вільною. Слава Україні. Живє Білорусь".

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