Ймовірно, Мін'юст РФ прийняв таке рішення на тлі недавнього висловлювання виконавиці на одному з її концертів.

Міністерство юстиції РФ внесло до реєстру "іноземних агентів" співачку Монеточку (справжнє ім'я - Єлизавета Гирдимова, - ред). У заяві пропагандистів зазначено, що вона нібито "отримує підтримку від іноземних джерел" за свої висловлювання проти війни.

Також в Росії звинувачують зірку в тому, що вона збирала кошти "на підтримку недружньої країни — України".

Зазначимо, днями на своєму концерті в Литві Монеточка вийшла на сцену з біло-синьо-білим прапором - його використовують протестувальники проти війни. Артистка сказала: "Росія буде вільною, Слава Україні, Живе Білорусь".

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Це радісно підтримали її фанати, подякувавши бурхливими оваціями. Очевидно, саме це стало причиною того, що Мін'юст РФ визнав її іноагентом.

Хто така Монеточка

Російська співачка, композитор і автор пісень. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знаменитість виїхала за кордон. У своїх інтерв'ю Монеточка неодноразово говорила, що в Росії немає свободи слова, а також вона не може розвиватися там як творча особистість.

"Мені дуже хотілося відчувати свободу у своїх висловлюваннях. Думаю, це основна причина (від'їзду, - ред). В принципі, в попередні роки виходило зберігати баланс. Десь у пісні зашифрувати метафору про те, що тинасправді думаєш. Моя аудиторія завжди вміла читати ці метафори. Але зараз мені не хочеться ховати це за метафорами", - сказала Монеточка в одному зі своїх інтерв'ю.

Нагадаємо, в Росії створили "чорний список" своїх же артистів. Туди потрапила Монеточка.

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