Через те, що Росія повномасштабно вторглася на територію України, представникам країни-агресора вже заборонили брати участь у Євробаченні. Тепер на черзі конкурс "Міс Всесвіт", право на участь в якому у РФ можуть відібрати назавжди.
Про це заявила президент "Міс Україна Всесвіт" Ганна Філімонова. Вона розповіла, що до неї надійшло досить багато звернень з проханням висловити позицію України адміністрації конкурсу "Міс Всесвіт" і вимагати відсторонення РФ. Вона вже повідомила про це керівництво Miss Universe.
"Ми впевнені, що наші партнери з "Міс Всесвіт" приймуть правильне рішення. Росія не повинна брати участь в цьому конкурсі вже ніколи, тому що це обурить безліч країн, які не хочуть бачити російську представницю поруч з собою", - пояснила Філімонова.
Анна додала, що президент престижного конкурсу краси "Міс Всесвіт" Пола Шугарт з самого початку повномасштабної війни підтримує Україну і постійно цікавиться станом справ.
Нагадаємо, букмекери розповіли, хто з першого півфіналу Євробачення потрапить у фінал.
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